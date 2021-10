Cornac Cornac Cornac, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Jean-Luc Laborie Plasticien, Peintre et Sculpteur Cornac Cornac Catégories d’évènement: Cornac

Cornac Lot Cornac Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

L’atelier d’art Laborie Créations présente ses nouvelles recherches en terme de peinture, de sculptures métal et verre et ses tapisseries contemporaines. Créations multiples dans de nombreux domaines des Métiers d’Art. +33 6 81 41 92 34 dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT Vallée de la Dordogne

