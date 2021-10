Gintrac Gintrac GINTRAC, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Hélène Van Dongen, Céramiste Gintrac Gintrac Catégories d’évènement: GINTRAC

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Hélène Van Dongen, Céramiste Gintrac, 9 octobre 2021, Gintrac.

Chacune de ses oeuvres est unique, souvent symbolique, et créée à base d'argile. Minces, creuses, aériennes, ses sculptures sont cuites une dernière fois, après émaillage, dans un four raku. Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

