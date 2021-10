Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Gilles Sacksick, Peintre, Lithographe, Graveur Le Vignon-en-Quercy, 9 octobre 2021, Le Vignon-en-Quercy.

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Gilles Sacksick, Peintre, Lithographe, Graveur 2021-10-09 – 2021-10-09

Le Vignon-en-Quercy Lot Le Vignon-en-Quercy

En 2004, Bruno Mielvaque et Gilles Sacksick créent Litho-Lissac : atelier voué à la lithographie et, plus généralement, aux arts du livre. Depuis cette date, l’atelier voit apparaître nombre d’estampes (lithos et bois gravés) ainsi que plusieurs ouvrages de bibliophilie.

Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

+33 6 73 87 72 74

Gilles Sacksick

