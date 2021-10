Puybrun Puybrun Lot, PUYBRUN Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Edgar Cappellin, Sculpteur et Designer Puybrun Puybrun Catégories d’évènement: Lot

Puybrun Lot Puybrun Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers.

L'activité professionnelle d'Edgar Cappellin s'est partagée, depuis 40 ans, entre sa pratique artistique de sculpteur – axe majeur – et sa recherche appliquée à l'architecture, au mobilier et au paysage. S'y sont ajoutés plaquettes et carnets (dessins, photographies et textes) à travers lesquels une musicalité a essayé de s'exprimer.

