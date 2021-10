Saint-Sozy Saint-Sozy Lot, Saint-Sozy Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Didier Le Gouestre, Pastelliste Saint-Sozy Saint-Sozy Catégories d’évènement: Lot

Saint-Sozy

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Didier Le Gouestre, Pastelliste Saint-Sozy, 9 octobre 2021, Saint-Sozy. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Didier Le Gouestre, Pastelliste 2021-10-09 – 2021-10-09 Ancienne école 461 Rue de la Curade

Saint-Sozy Lot Saint-Sozy Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.*

“Ma passion, le pastel. Je réalise surtout des portraits où j’essaie de retranscrire l’expression d’un regard, d’une émotion. Donner vie à ces visages sont des défis et des plaisirs sans cesse renouvelés.” +33 5 81 58 05 05 JPOA dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Sozy Autres Lieu Saint-Sozy Adresse Ancienne école 461 Rue de la Curade Ville Saint-Sozy lieuville 44.8769#1.56063