Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Dany Wattier, Peintre Rignac, 9 octobre 2021

Rignac Lot Rignac Sans chercher une représentation absolue, résolument figuratives, ses oeuvres prennent, de façon naturelle, une touche impressionniste. Dans le cadre de Résurgence V, et l’exposition “infinie liberté”, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains. +33 6 21 61 28 91 Sans chercher une représentation absolue, résolument figuratives, ses oeuvres prennent, de façon naturelle, une touche impressionniste. JPOA dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Rignac