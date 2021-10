Frayssinhes Frayssinhes Frayssinhes, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Clémentine Halleux, Peintre, Graveur, Verrier Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: Frayssinhes

Frayssinhes Lot Frayssinhes Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

Dans l’atelier de Clémentine Halleux il y a de l’espace, de la lumière et un poêle. Et puis il y a des outils pour le vitrail, une table lumineuse à miroir, un four, une cabine de sablage, un casier de verres colorés, les “cartons” de vitraux réalisés… Et encore des oeuvres sur papier, sur toile, sur bois. +33 6 30 31 23 53 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Catégories d'évènement: Frayssinhes, Lot