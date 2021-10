Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac, Lot Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Claude Laubin, Surcyclage Cressensac-Sarrazac Cressensac-Sarrazac Catégories d’évènement: Cressensac-Sarrazac

Lot

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Claude Laubin, Surcyclage 2021-10-09 – 2021-10-09

Cressensac-Sarrazac Lot Cressensac-Sarrazac Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.*

Claude Laubin réalise des créations en surcyclage (upcycling en anglais) qui consiste à utiliser des matériaux ou produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux de qualité ou d’utilité supérieure. Ce concept permet de créer et recréer des pièces uniques, originales et personnalisées, souvent détournées de leur utilisation première. +33 6 77 18 78 39 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

