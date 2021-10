Rignac Rignac Lot, Rignac Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Catherine Stock, Peintre et Illustratrice Rignac Rignac Catégories d’évènement: Lot

Rignac

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Catherine Stock, Peintre et Illustratrice Rignac, 9 octobre 2021, Rignac. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Catherine Stock, Peintre et Illustratrice 2021-10-09 – 2021-10-09

Rignac Lot Elle a débuté sa vie professionnelle à New York en tant que directrice artistique dans l’édition mais elle est vite partie pour écrire et illustrer ses propres livres pour enfants. Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains. +33 5 65 33 69 40 Elle a débuté sa vie professionnelle à New York en tant que directrice artistique dans l’édition mais elle est vite partie pour écrire et illustrer ses propres livres pour enfants. © C.Stock dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rignac Autres Lieu Rignac Adresse Ville Rignac lieuville 44.80651#1.69554