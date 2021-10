Martel Martel Lot, Martel Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Bertrand Chazelle, Peintre Huile et Aquarelle Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes : Bertrand Chazelle, Peintre Huile et Aquarelle Martel, 9 octobre 2021, Martel.

Martel Lot Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers.

L’atelier de Bertrand Chazelle, peintre, se trouve le longe de la voie de chemin fer du train touristique à vapeur, face aux tours de la cité médiévale. +33 6 07 56 91 42 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

