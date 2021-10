Prudhomat Prudhomat Lot, Prudhomat Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Annick Laloy, Modelage et Aquarelle Prudhomat Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Annick Laloy, Modelage et Aquarelle Prudhomat, 9 octobre 2021, Prudhomat. Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes : Annick Laloy, Modelage et Aquarelle 2021-10-09 – 2021-10-09 Bonneviole Atelier Figures d’Argile, route du château

Prudhomat Lot Dans le cadre de Résurgence V, 43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leur univers, avec démonstration pour certains.

L’atelier de Monique Laloy est situé dans sa maison ce qui lui permet d’y travailler sans se déplacer. Selon son inspiration et le temps, elle fait du modelage ou de l’aquarelle. +33 6 32 13 43 52 JPOA dernière mise à jour : 2021-09-28 par

