Journées Portes Ouvertes de l’Institut national des langues et civilisations orientales Inalco, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 10h00 à 17h30

. gratuit

L’Institut national des langues et civilisations orientales (L’Inalco) ouvrira ses portes le samedi 11 février : un moment privilégié pour visiter les locaux, découvrir les formations, rencontrer les enseignants et préparer son orientation. Si vous êtes lycéen ou étudiant dans un autre établissement et que vous envisagez de suivre une formation à l’Inalco à partir de l’an prochain, le programme de la journée portes ouvertes est fait pour vous : réunions d’information sur les formations de 1er cycle et leurs débouchés, réunions d’information sur les enseignements de langue et de civilisation, permanence d’information des services de la scolarité, de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle, etc. Profitez également de votre visite pour découvrir quelques-unes des langues enseignées à l’Inalco. Vous pouvez également vous projeter au-delà de la première année de nos cursus en participant aux réunions organisées dans le cadre de la Journée d’information et d’orientation. Enseignants, alumni et étudiants, personnels administratifs des services de la scolarité, de la vie étudiante et de l’insertion professionnelle seront présents tout au long de cette journée pour vous guider et répondre au mieux à vos questions. L’Inalco c’est : Plus de 100 langues et civilisations enseignées

Des diplômes nationaux jusqu’à bac +8

5 filières professionnelles dès la L2

Des cours de langues du soir ou du samedi ouverts à tous publics

Inalco 65, rue des grands moulins 75013 Paris Contact : http://www.inalco.fr/node/614211

