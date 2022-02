Journées portes ouvertes de l’Institut Evering Institut Evering, 2 mars 2022, Mérignac.

L’institut Evering, situé sur la zone aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac, regroupe les cursus relevant de l’Université de Bordeaux (UB) et de Bordeaux INP dans les domaines de l’ingénierie de la maintenance et de la gestion du cycle de vie des systèmes aéronautiques. L’institut evering accueille 450 étudiants et propose trois cursus : le Cursus Master Ingénierie IMSAT, le diplôme d’ingénieurs ENSPIMA et la Licence Professionnelle Maintenance Aéronautique. L’institut evering repose sur trois piliers : l’innovation, la formation initiale et la formation continue en lien avec ses nombreux partenaires industriels. L’innovation et la recherche s’appuient notamment sur les laboratoires de recherche IMS, I2M et Labri auxquels l’institut est adossé. 30 à 50% des jeunes (selon les formations) suivent leurs études par la voix de l’alternance. Des portes ouvertes sont organisées le samedi 5 février 2022 de 9h à 16h et le mercredi 2 mars 2022 de 13h à 17h, alors n’hésitez plus et venez découvrir le campus et l’institut ! ### Les Journées portes-ouvertes s’adressent particulièrement : * aux lycéens des filières scientifiques intéressés par le Cursus Master en Ingénierie IMSAT, Ingénierie et maintenance des systèmes pour l’aéronautique et les transports en 5 ans. * aux jeunes issus d’une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles d’Ingénieur ou d’un Bac + 2 scientifique et technique intéressés par l’ENSPIMA. * aux jeunes issus d’un Bac + 2 scientifique ou technique qui souhaitent préparer la Licence Professionnelle en Maintenance Aéronautique. Au programme : * Conférence de présentation de l’institut evering et de ses formations dispensées en partenariat avec l’Université de Bordeaux et Bordeaux INP (ENSPIMA). * Visite des installations : hangar avions, simulateurs de vol, instruments avioniques, contrôle non destructif, fabrication composites. * Echanges avec les enseignants et les étudiants. Venez nombreux !

Institut Evering 24, rue Marcel Issartier – 33 700 MERIGNAC Mérignac Beaudésert Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T17:00:00