Journées Portes Ouvertes de l’Hôtellerie Restauration : La restauration collective scolaire Restaurant Scolaire – 79000 NIORT Niort, lundi 18 mars 2024.

Journées Portes Ouvertes de l’Hôtellerie Restauration : La restauration collective scolaire Découvrez l’organisation d’un restaurant scolaire avec son chef cuisinier et son adjoint qui vous présenteront leurs quotidiens et es formations requises ou pas pour accéder à ses métiers. Lundi 18 mars, 14h00 Restaurant Scolaire – 79000 NIORT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T14:00:00+01:00 – 2024-03-18T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T14:00:00+01:00 – 2024-03-18T16:00:00+01:00

Lors de la semaine des métiers du Tourisme, du 18 au 24 Mars 2024, le CBE du Niortais et Haut Val de Sèvre en partenariat avec Pôle Emploi Niort et l’UMIH 79, propose, aux personnes en recherche d’emploi, des visites d’entreprises, « Journées portes-ouvertes des établissements de l’hôtellerie restauration » afin de faire découvrir les métiers et les opportunités d’emploi de cette filière (restauration traditionnelle, restauration collective, restauration rapide, traiteur).

⏩ Ces visites permettront de renseigner les participants (sur les emplois, les compétences à mobiliser, les parcours possibles…) et répondre à leurs questions.

⏩ Découvrez l’organisation d’un restaurant scolaire niortais avec son chef cuisinier et son adjoint qui vous présenteront leurs quotidiens et quelles sont les formations requises ou pas pour accéder à ses métiers.

⏩ Envie d’en savoir plus ? Inscrivez-vous aux visites.

Restaurant Scolaire – 79000 NIORT 1 place Martin Bastard Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julie.lagas@cbeduniortais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 14 70 31 14 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cben-hvs.fr »}]

METIERS DECOUVERTE