du vendredi 4 février 2022 au samedi 5 février 2022 à ESAD (L’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans)

Les portes ouvertes de l’ÉSAD Orléans auront lieu les **vendredi 4 et samedi 5 février 2022**, sur le site principal de l’école, [au 14 rue Dupanloup à Orléans](https://goo.gl/maps/9B73g8kU5vwZ1EhCA). **À l’occasion de cette journée, vous pourrez :** – Échanger avec les étudiant·e·s, de la classe préparatoire, du cycle initial (1e et 2e cycle) et des étudiant·e·s en Diplôme Supérieur de Recherche en Design (DSRD), ainsi qu’avec le Bureau des Étudiants et notre Coopérative. – Rencontrer les enseignant·e·s, les coordinateurs et coordinatrices, les responsables des ateliers techniques et les bibliothécaires qui font la vie de notre école. – Découvrir nos différents ateliers techniques de l’école de l’impression 3D à la photographie argentique en passant par la gravure (et bien d’autres !) – Participer à diverses animations menées par nos étudiant·e·s. – Visiter Search_Bar#3, l’exposition de nos diplômé·e·s en recherche et design.

Entrée libre sur présentation d’un passe sanitaire valide

Les 4 et 5 février 2022, l'ESAD Orléans ouvre ses portes ! Venez rencontrer nos étudiants, nos enseignants, visiter nos locaux et découvrir notre exposition en cours.

