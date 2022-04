Journées portes ouvertes de l’Atelier bleu Rion-des-Landes Rion-des-Landes Catégories d’évènement: Landes

Journées portes ouvertes de l’Atelier bleu Rion-des-Landes, 18 juin 2022, Rion-des-Landes. Journées portes ouvertes de l’Atelier bleu Local Atelier Bleu 31 Rue Jules François Chambrelent Rion-des-Landes

2022-06-18 – 2022-06-19 Local Atelier Bleu 31 Rue Jules François Chambrelent

Rion-des-Landes Landes EUR Venez découvrir l’Atelier Bleu durant tout le week-end.

Au programme, exposition de peintures, poteries, tricots, et photos.

+33 7 82 48 69 41

Local Atelier Bleu 31 Rue Jules François Chambrelent Rion-des-Landes

