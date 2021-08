La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Journées portes ouvertes de l’association Tout Fou To Fly La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Journées portes ouvertes de l'association Tout Fou To Fly 2021-09-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 18:00:00 Les Sablettes Chapiteau de la Mer

La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var Au programme, baptêmes de trapèze mini volant, initiations aux arts du cirque, apéro cirque, déambulations circassiennes, musique et spectacle de trapèze volant… tftfandco@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-23 par

