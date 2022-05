Journées portes ouvertes de l’Aéroclub de Sens Gisy-les-Nobles, 14 mai 2022, Gisy-les-Nobles.

Journées portes ouvertes de l’Aéroclub de Sens Chemin de Ronde Aérodrome de Pont-sur-Yonne Gisy-les-Nobles

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 20:00:00 Chemin de Ronde Aérodrome de Pont-sur-Yonne

Gisy-les-Nobles Yonne Gisy-les-Nobles

EUR Tous les ans, les aéroclubs de France organisent des journées portes ouvertes sous l’égide de la FFA (Fédération Française Aéronautique).

Dû au COVID, pas de journée portes ouvertes en 2020 et 2021.

Nous vous faisons part de cette manifestation sur 2 journées, organisée par les bénévoles de l’aéroclub dont le but est de partager la passion pour l’aéronautique et faire connaitre l’Aéroclub au grand public.

aeroclub-de-sens@orange.fr +33 3 86 67 04 73 https://www.aeroclubdesens.com/

Chemin de Ronde Aérodrome de Pont-sur-Yonne Gisy-les-Nobles

