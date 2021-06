Bègles Maison Municipale de la Musique Bègles, Gironde Journées Portes Ouvertes de la Maison Municipale de la Musique de Bègles Maison Municipale de la Musique Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du mercredi 30 juin au vendredi 2 juillet

Journées des Portes Ouvertes de la Maison Municipale de la Musique de Bègles —————————————————————————- ### du 30 Juin au 2 Juillet 2021 Les professeurs de l’école seront présents sur ces trois jours pour vous présenter leurs activités au sein de la Maison Municipale de la Musique. L’occasion pour de nouveaux futurs élèves, de découvrir des instruments ou l’éveil musical dans l’éventualité d’une inscription à la rentrée… « Cliquez ici pour choisir son instrument à découvrir » : [https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2021/06/MMM.JPO_.2021.pdf](https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2021/06/MMM.JPO_.2021.pdf) Dans le strict respect des conditions sanitaires.

Entrée libre

Maison Municipale de la Musique 57 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Bègles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T19:00:00;2021-07-01T17:00:00 2021-07-01T19:00:00;2021-07-02T17:00:00 2021-07-02T19:00:00

