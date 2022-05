Journées portes ouvertes de la fromagerie GAEC Chapelle Saint-Jean Grémévillers Grémévillers Catégories d’évènement: Grémévillers

Oise

Journées portes ouvertes de la fromagerie GAEC Chapelle Saint-Jean Grémévillers, 21 mai 2022, Grémévillers. Journées portes ouvertes de la fromagerie GAEC Chapelle Saint-Jean Grémévillers

2022-05-21 – 2022-05-21

Grémévillers Oise Grémévillers Nous organisons une journée portes ouvertes à la fromagerie ( GAEC Chapelle Saint-Jean ) de 10h à 18h. Visites gratuites de la fromagerie.

Marché de producteurs locaux (pain, fromages, cidres, confitures, légumes…)

Des activités seront proposées ( tours de calèche, tours de poneys gratuit)

Présentations d’animaux ( vaches, veaux…) Nous organisons une journée portes ouvertes à la fromagerie ( GAEC Chapelle Saint-Jean ) de 10h à 18h. Visites gratuites de la fromagerie.

Marché de producteurs locaux (pain, fromages, cidres, confitures, légumes…)

Des activités seront proposées ( tours de calèche, tours de poneys gratuit)

Présentations d’animaux ( vaches, veaux…) commerce@fromagespicards.fr https://www.fromagespicards.com/ Nous organisons une journée portes ouvertes à la fromagerie ( GAEC Chapelle Saint-Jean ) de 10h à 18h. Visites gratuites de la fromagerie.

Marché de producteurs locaux (pain, fromages, cidres, confitures, légumes…)

Des activités seront proposées ( tours de calèche, tours de poneys gratuit)

Présentations d’animaux ( vaches, veaux…) Fromagerie GAEC Chapelle Saint-Jean

Grémévillers

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Grémévillers, Oise Autres Lieu Grémévillers Adresse Ville Grémévillers lieuville Grémévillers Departement Oise

Grémévillers Grémévillers Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gremevillers/

Journées portes ouvertes de la fromagerie GAEC Chapelle Saint-Jean Grémévillers 2022-05-21 was last modified: by Journées portes ouvertes de la fromagerie GAEC Chapelle Saint-Jean Grémévillers Grémévillers 21 mai 2022 Grémévillers Oise

Grémévillers Oise