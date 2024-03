Journées portes ouvertes de la chocolaterie et biscuiterie Mercier Baugy, vendredi 22 mars 2024.

Vendredi

Journées portes ouvertes à la chocolaterie et biscuiterie Mercier.

Des chocolats et biscuits au kilo, des animations et la visite exceptionnelle de la chocolaterie.

Début : 2024-03-22 09:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Chocolaterie et biscuiterie Mercier

Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire

