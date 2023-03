Journées portes ouvertes de la chocolaterie et biscuiterie Mercier Baugy Baugy Catégories d’Évènement: Baugy

Cher

Journées portes ouvertes de la chocolaterie et biscuiterie Mercier, 31 mars 2023, Baugy Baugy. Journées portes ouvertes de la chocolaterie et biscuiterie Mercier Chocolaterie et biscuiterie Mercier Baugy Cher

2023-03-31 09:00:00 – 2023-04-02 12:00:00 Baugy

Cher Baugy Des chocolats et biscuits au kilo, des animations et la visite exceptionnelle de la chocolaterie. Journées portes ouvertes à la chocolaterie et biscuiterie Mercier. +33 2 48 26 16 57 Portes ouvertes

Baugy

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Baugy, Cher Autres Lieu Baugy Adresse Chocolaterie et biscuiterie Mercier Baugy Cher Ville Baugy Baugy Departement Cher Lieu Ville Baugy

Baugy Baugy Baugy Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baugy baugy/

Journées portes ouvertes de la chocolaterie et biscuiterie Mercier 2023-03-31 was last modified: by Journées portes ouvertes de la chocolaterie et biscuiterie Mercier Baugy 31 mars 2023 Baugy cher Chocolaterie et biscuiterie Mercier Baugy Cher

Baugy Baugy Cher