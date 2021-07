Argoules Argoules Argoules, Somme Journées Portes Ouvertes Conserverie St Christophe Argoules Argoules Catégories d’évènement: Argoules

Somme

Journées Portes Ouvertes Conserverie St Christophe Argoules, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Argoules. Journées Portes Ouvertes Conserverie St Christophe 2021-07-16 – 2021-07-16

Argoules Somme Argoules 27 27 Journées Portes Ouvertes

Repas champêtre 27€: vendredi midi, samedi midi et dimanche midi

Apéritif: kir

Entée: terrines

Plat: porcelet grillé, frites, légumes

Fromage: brie

Dessert: tarte

Boissons comprises contact@conserverie-st-christophe.com +33 3 22 23 91 60 Journées Portes Ouvertes

Repas champêtre 27€: vendredi midi, samedi midi et dimanche midi

Apéritif: kir

Entée: terrines

Plat: porcelet grillé, frites, légumes

Fromage: brie

Dessert: tarte

Boissons comprises TM dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Argoules, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Argoules Adresse Ville Argoules lieuville 50.32935#1.82567