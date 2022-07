Journées portes ouvertes chez les sapeurs-pompiers

2022-07-14 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-14 9 h : portes ouvertes, avec : parcours du petit pompier, bac à feu, exposition de vieilles photos, atelier secourisme, visite des véhicules.

11 h : cérémonie, avec : discours, remise de diplômes, grades, médailles.

11 h 45 : défilé de véhicules dans la ville.

