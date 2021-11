Journées Portes Ouvertes chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France Maison des Compagnons, 14 janvier 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Journées Portes Ouvertes chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France

du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 12 mars 2022 à Maison des Compagnons

[www.compagnons-du-devoir.com](http://www.compagnons-du-devoir.com) Les Compagnons du Devoir et du Tour de France est une association implantée sur le territoire national depuis plus de 70 ans, inscrite depuis 2010 par l’Unesco sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Tout dernièrement, l’admission de cette association à la Conférence des grandes écoles a marqué la reconnaissance des valeurs humaines et professionnelles que ses membres défendent depuis toujours : la mobilité et la transmission du savoir-faire comme fondements du compagnonnage. Depuis des siècles, les compagnons voyagent et adaptent leurs connaissances aux nouvelles techniques et matériaux. Ainsi, au fil du temps, le compagnonnage a vu des métiers disparaître et d’autres naître. En France, l’association forme, en alternance, du CAP jusqu’à la licence professionnelle à plus de 30 métiers dans les domaines suivants : – Bâtiment et aménagement (bâtisseur-maçon, carreleur-mosaïste, climaticien, charpentier, couvreur, ébéniste, étancheur, jardinier-paysagiste, menuisier, peintre, plâtrier, plombier-chauffagiste, serrurier-métallier, solier-moquettiste, tailleur de pierre) – Matériaux souples (cordonnier-bottier, cordonnier-podo-orthésiste, maroquinier, sellier-garnisseur, tapissier en décor/siège) – Métiers du goût (boulanger, pâtissier, charcutier, fromager, vigneron) – Technologies de l’industrie (carrossier-constructeur/réparateur, chaudronnier, électrotechnicien, fondeur, frigoriste, mécanicien, mécanicien de précision) – Les métiers du vivant : Maréchal-ferrant / Tonnelier Dans les Hauts de France, nous sommes présents à Villeneuve d’Ascq et Amiens, avec une spécialisation dans les métiers du BTP et de l’industrie tels que Maçon, Carreleur, Couvreurs, Métalliers, Menuisiers, Plolmbiers, Electrotechniciens…etc. Les Compagnons du Devoir accompagnent chaque année des milliers de jeunes pour faciliter l’entrée dans la vie active. L’entrée chez les Compagnons du Devoir peut s’effectuer à trois moments clés : o Après la 3e (collégien ou lycéen) : volonté de quitter le système scolaire classique pour apprendre l’un des 30 métiers que propose l’AOCDTF → Obtention d’un 1er diplôme du métier en 2 ou 3 ans (CAP, Bac Pro…) avant de partir, si les jeunes le souhaitent, sur le Tour de France. o Après un bac général ou technologique : volonté d’apprendre un métier manuel, tout en se lançant dans la vie active → Obtention d’un 1er diplôme du métier en 1 ou 2 ans (CAP, Bac Pro…), et possibilité d’aller jusqu’à la Licence professionnelle via le Tour de France. o Après un 1er diplôme du métier : volonté de se perfectionner dans son métier → Obtention de diplômes supérieurs tout en réalisant son Tour de France. Pour les jeunes à partir de 16 ans non titulaires du baccalauréat sans emploi, ni formation, les Compagnons du Devoir ont également mis en place le dispositif de la « Prépa Apprentissage » pour découvrir de nombreux métiers et l’alternance via des immersions en ateliers entres autres. Nous contacter Adresse : 118, rue de Babylone, 59491 Villeneuve d’Ascq Téléphone : 03 20 72 53 07 Courriel : [[prpnord@compagnons-du-devoir.com](mailto:prpnord@compagnons-du-devoir.com)](mailto:prpnord@compagnons-du-devoir.com) Site web : [www.compagnons-du-devoir.com](http://www.compagnons-du-devoir.com) Facebook : [[https://www.facebook.com/Compagnons-du-Devoir-Hauts-de-France-106274310966171/](https://www.facebook.com/Compagnons-du-Devoir-Hauts-de-France-106274310966171/)](https://www.facebook.com/Compagnons-du-Devoir-Hauts-de-France-106274310966171/) LinkedIn : [[https://www.linkedin.com/in/les-compagnons-du-devoir-et-du-tour-de-france-hauts-de-france-71077714b/](https://www.linkedin.com/in/les-compagnons-du-devoir-et-du-tour-de-france-hauts-de-france-71077714b/)](https://www.linkedin.com/in/les-compagnons-du-devoir-et-du-tour-de-france-hauts-de-france-71077714b/) Inscription en ligne : [www.formezvousautrement.fr](http://www.formezvousautrement.fr) (une demi-journée de recrutement : présentation globale du fonctionnement de CFA / entretien de motivation et redéfinition du projet professionnel de chaque jeune).

Entrée libre

Venez découvrir nos métiers et formations le 14, 15 et 16 janvier 2022 ou 11 et 12 mars 2022 au sein de la maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France à Villeneuve d’Ascq !

Maison des Compagnons 118 rue de Babylone 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T09:30:00 2022-01-14T17:30:00;2022-01-15T09:30:00 2022-01-15T17:30:00;2022-01-16T09:30:00 2022-01-16T17:30:00;2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T17:30:00;2022-03-12T09:30:00 2022-03-12T17:30:00