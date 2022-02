Journées portes ouvertes : Château Castelanud – Jardins Marqueyssac – Vézac, 24 mars 2022, Vézac.

Journées portes ouvertes : Château Castelanud – Jardins Marqueyssac – Vézac

2022-03-24 – 2022-03-24

Vézac Dordogne Vézac

Une journée portes ouvertes exceptionnelle sera organisée de part et d’autre de la Dordogne qui lie le château de Castelnaud et les jardins suspendus de Marqueyssac.

L’occasion de célébrer les nombreuses nouveautés de cette saison 2022

et le retour des chandelles, lors d’un événement inédit, festif et inoubliable.

Présentation du nouveau film « Secret de jardiniers » et de l’exposition Marius Rossillon dit O’Galop, dessinateur du Bonhomme Michelin, en présence d’Alain Baraton, parrain de Marqueyssac, et de Philippe Orain, Directeur International des guides de voyage MICHELIN.

Soirée aux Chandelles… feux d’artifices !

Accompagnés de nos fidèles fées, nous rallumerons autour du château nos chandelles éteintes depuis deux ans, avant de clôturer ce 25e anniversaire en beauté avec un feu d’artifices tiré de la vallée.

+33 5 53 31 36 36

Marqueyssac

Vézac

