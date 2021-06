Saint-Étienne Association Model'Rail Loire, Saint-Étienne Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire Association Model’Rail Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire Association Model’Rail, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Saint-Étienne. Journées Portes Ouvertes : CFAO, modélisme, Fab Lab, patrimoine ferroviaire

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Association Model’Rail

Découvrez toutes les activités de l’association Model’Rail au travers de ses réalisations de modélisme ferroviaire, ses outils informatiques (imprimante 3D et découpe laser), son FabLab, son patrimoine ferroviaire, (renseignements sur place ou par mail à l’association). Démonstrations d’utilisation des outils informatiques et jeux sur le circuit du club pour petits et grands. Une petite bourse de modèles réduits complète la visite.

du matériel ferroviaire en HO ou en N, venez le faire rouler sur nos circuits

Découvrez toutes les activités de l’association Model’Rail Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Association Model'Rail Adresse 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Étienne lieuville Association Model'Rail Saint-Étienne