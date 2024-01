Journées portes ouvertes MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot, samedi 27 janvier 2024.

Journées portes ouvertes MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Venez découvrir les formations proposées en alternance et en apprentissage :

– 4ᵉ et 3ᵉ professionnelles d’insertion

– CAPa Métiers de l’agriculture

– Bac Pro Technicien Conseil Vente option Alimentaire

– CAP Fleuriste

– BP fleuriste

Sur rendez-vous.

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mfr.valleedulot@mfr.asso.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:00:00

fin : 2024-01-27 13:00:00



