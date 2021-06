Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Journées Portes ouvertes au tennis Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Journées Portes ouvertes au tennis Yssingeaux, 26 juin 2021-26 juin 2021, Yssingeaux. Journées Portes ouvertes au tennis 2021-06-26 13:00:00 – 2021-06-26 17:00:00 Montbarnier Cours de tennis extérieurs

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux le tennis club d’Yssingeaux vous convie à ses journées portes ouvertes. Les formateurs proposent des activités « découverte du tennis » tout au long de la journée pour petits et grands.

Dès 4 ans, venez découvrir le mini-tennis. tennisclubyssingeaux43@gmail.com +33 7 86 01 36 12 http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Yssingeaux Adresse Montbarnier Cours de tennis extérieurs Ville Yssingeaux lieuville 45.13825#4.12942