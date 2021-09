Valence Valence Drôme, Valence Journées portes-ouvertes au Roller-Hockey Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées portes-ouvertes au Roller-Hockey Valence, 4 septembre 2021, Valence. Journées portes-ouvertes au Roller-Hockey 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 16:30:00 rue Maryse Bastié Gymnase du Polygone

Valence Drôme Initiation, découverte ou perfectionnement en Roller hockey. Du hockey sans la glace sur des rollers “online”. A partir de 4 ans. Ouvert à tous filles et garçons, enfants, ados, adultes, débutants ou confirmés. vrhlesaiglons@gmail.com https://lesaiglons.org/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse rue Maryse Bastié Gymnase du Polygone Ville Valence lieuville 44.9369#4.90335