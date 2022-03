Journées Portes Ouvertes au Moulin de Rebets Rebets Rebets Catégories d’évènement: Rebets

Rebets Seine-Maritime Rebets Venez découvrir l’élevage du Moulin de Rebets exploité par Marie Bils, et situé à Rebets dans la boutonnière du Pays de Bray, en Seine-Maritime.

Pour l’occasion un food truck et un marché de producteurs seront organisés. Des baptêmes de poneys et de tracteurs au programme, exposition de tracteurs anciens et visite de la ferme bovine ! Venez découvrir l’élevage du Moulin de Rebets exploité par Marie Bils, et situé à Rebets dans la boutonnière du Pays de Bray, en Seine-Maritime.

