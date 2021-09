Journées Portes Ouvertes au Golf d’Orléans Limère Golf d’Orléans-Limère, 3 septembre 2021, Ardon.

Journées Portes Ouvertes au Golf d’Orléans Limère

du vendredi 3 septembre au lundi 27 septembre à Golf d’Orléans-Limère

Du 1er au 30 septembre 2021, le golf Gaïa Concept d’Orléans-Limère ouvre ses portes à toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours. Loin des idées reçues, il existe de nombreux golfs publics ouverts à toutes celles et tous ceux qui ont envie d’essayer ou de pratiquer cette discipline. Chaque année, le golf d’Orléans-Limère organise des initiations gratuites afin d’encourager le plus large public à entrer sur un golf et juger par eux-mêmes, les clubs à la main, et faire fi des a priori. **Des initiations encadrées** Ces initiations collectives, qui durent 1 heure, débutent par l’accueil des visiteurs à l’intérieur du club-house. Là, l’enseignant qui les accompagnera leur présente le programme du jour: découverte des clubs de golf, un peu de vocabulaire golfique, practice, putting-green, swing… Ensuite, place au jeu. Les néo-golfeurs se rendent sur le putting green pour rentrer leurs premiers putts et le practice pour swinguer leurs premières balles. Les initiations se concluent sur un parcours où tous les participants jouent un trou dans son intégralité, avec l’objectif de mettre la balle dans le trou dans un minimum de coups. **Des golfs ouverts au public** Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis, consultez notre site internet, rubrique Journées Portes Ouvertes, où vous pouvez prendre connaissance de la trentaine de créneaux proposés: [[https://www.golforleanslimere.com/d%C3%A9buter-le-golf/golf-d-orleans-limere/journ%C3%A9es-portes-ouvertes/](https://www.golforleanslimere.com/d%C3%A9buter-le-golf/golf-d-orleans-limere/journ%C3%A9es-portes-ouvertes/)](https://www.golforleanslimere.com/d%C3%A9buter-le-golf/golf-d-orleans-limere/journ%C3%A9es-portes-ouvertes/) Vous pouvez également réserver en ligne votre initiation sur cette page. Il y a forcément un créneau qui vous convient ! **Le golf d’Orléans-Limère** A l’orée de la forêt solognote, le golf d’Orléans-Limère est un magnifique parcours 18 trous (par 72 de 6221 mètres) qui alterne plans d’eau intéressants, greens bien défendus et quelques beaux bunkers encombrants. Avec un tracé d’une remarquable technicité, un cadre charmant et tranquille, et un entretien irréprochable, ce golf aux nombreux atouts mérite sa place parmi les plus beaux parcours de championnat.

Inscription obligatoire. Gratuit pour les résidents du Loiret. 15 € pour les non Loirétains.

Le golf d’Orléans Limère organise des Journées Portes Ouvertes du lundi 31 août au jeudi 15 octobre et vous propose de découvrir notre sport en vous inscrivant à un créneau d’initiation gratuite.

Golf d’Orléans-Limère 1411 Allée de la Pomme de Pin – 45160 Ardon Ardon Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T16:00:00 2021-09-03T17:00:00;2021-09-04T11:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T17:00:00;2021-09-05T11:00:00 2021-09-05T12:00:00;2021-09-05T16:00:00 2021-09-05T17:00:00;2021-09-06T16:00:00 2021-09-06T17:00:00;2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T17:00:00;2021-09-12T16:00:00 2021-09-12T17:00:00;2021-09-13T16:00:00 2021-09-13T17:00:00;2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-20T16:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-24T16:00:00 2021-09-24T17:00:00;2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T17:00:00;2021-09-27T16:00:00 2021-09-27T17:00:00