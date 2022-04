Journées portes ouvertes au Golf Club d’Albret Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: Barbaste

Barbaste Lot-et-Garonne Barbaste Le Golf Club d’Albret ouvre ses portes et offre un panel de créneaux d’initiations gratuites pour faire découvrir une nouvelle activité sportive. Votre entourage peut être tenté par le golf ? N’hésitez pas à partager ! Nous proposons 2 heures d’initiation avec matériel et balles inclus. Le Golf Club d’Albret ouvre ses portes et offre un panel de créneaux d’initiations gratuites pour faire découvrir une nouvelle activité sportive. Votre entourage peut être tenté par le golf ? N’hésitez pas à partager ! Nous proposons 2 heures d’initiation avec matériel et balles inclus. +33 5 53 65 30 30 Le Golf Club d’Albret ouvre ses portes et offre un panel de créneaux d’initiations gratuites pour faire découvrir une nouvelle activité sportive. Votre entourage peut être tenté par le golf ? N’hésitez pas à partager ! Nous proposons 2 heures d’initiation avec matériel et balles inclus. Golf Club d’Albret

