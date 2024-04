JOURNÉES PORTES OUVERTES AU DOMAINE SAINT- GEORGES D’IBRY Abeilhan, samedi 27 avril 2024.

JOURNÉES PORTES OUVERTES AU DOMAINE SAINT- GEORGES D’IBRY Abeilhan Hérault

Au Domaine Saint Georges d’Ibry de 10h à 18h. Dégustation et vente des vins. Visite de cave commentée le samedi et dimanche à 15h (de la récolte à la vinification). Exposition de Patrick BEBLIK artiste peintre, jeux de couleurs et de graphismes & Michelle PEYRE artiste plasticienne sculptrice. Atelier culinaire, par le chef Frédéric REVILLA. Jazz Manouche et musique Corse » LE DUO BORSALINO ».

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie info@saintgeorgesdibry.com

