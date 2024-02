JOURNÉES PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE GÂTINES TIGNE Lys-Haut-Layon, samedi 24 février 2024.

Ces portes ouvertes vont avoir un goût de nouveauté puisque ce sont les premières depuis la fusion du Clos du Beugnon avec le Domaine de Gatines.

Pendant l’été 2023, le Domaine de Gatines a changé de mains les frères Dessèvre ont laissé la place à Evelyne et Damien.

Les habitués ne seront pas dépaysés puisque Dominique a choisi de rester aux côtés des nouveaux propriétaires, lesquels s’inscrivent dans un esprit de continuité autant dans les valeurs que dans les pratiques la qualité de l’accueil et de la production reste la priorité.

​Désormais vous trouverez vos vins habituels pour certains et des nouveaux pour d’autres sous le nom de Domaine de Gatines. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 19:00:00

TIGNE 6 Rue des Jonchère

Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire domainedegatines@gmail.com

