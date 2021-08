Latresne Latresne Gironde, Latresne Journées portes ouvertes au Club Ado Latresne Latresne Catégories d’évènement: Gironde

Latresne

Journées portes ouvertes au Club Ado Latresne, 31 août 2021, Latresne. Journées portes ouvertes au Club Ado 2021-08-31 – 2021-08-31

Latresne Gironde Latresne Le Club Ados ouvre ses portes aux jeunes de 11 à 17 ans. Venez à la rencontre de l’équipe d’animation ! Le Club Ados ouvre ses portes aux jeunes de 11 à 17 ans. Venez à la rencontre de l’équipe d’animation ! +33 6 74 58 66 10 Le Club Ados ouvre ses portes aux jeunes de 11 à 17 ans. Venez à la rencontre de l’équipe d’animation ! Communauté de communes Portes Entre-deux-Mers dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Latresne Autres Lieu Latresne Adresse Ville Latresne lieuville 44.78774#-0.491