Journées Portes Ouvertes au Clos Bourgelat Clos Bourgelat Cérons, samedi 19 octobre 2024.

Les 19 & 20 octobre de 10 à 19h, venez profitez de visite et dégustation conviviales au Clos Bourgelat !

Entrée libre et gratuite

Distribution d’un verre personnalisé consigné (déductible de vos achats) puis prenez place et laissez-vous guider dans la dégustation

Ateliers

Tout au long de la journée profitez de notre atelier “Mon assemblage, Ma bouteille” et repartez avec le vin que vous aurez confectionné! (Dans la limite des stocks disponibles)

Restauration

Pour le déjeuner, prenez le temps d’une pause sur place avec Warm up Burger. Tout est confectionné maison avec une viande bovine locale! Et il n’y a pas que des Burgers…

Gastronomie

Dégustation et vente de la conserverie Landaise Le Guit de Montfort et Huîtres de Marennes

Artisanat

Retrouvez L’atelier de Mam’s et l’Atelier des Cop’s pour des bijoux, sacs et différentes créations personnalisées. EUR.

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@clos-bourgelat.fr

L’événement Journées Portes Ouvertes au Clos Bourgelat Cérons a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cadillac-Podensac

