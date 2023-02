Journées Portes Ouvertes au Château de Chelivette, 18 mars 2023, Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie.

Journées Portes Ouvertes au Château de Chelivette

62 Rue François Boulière Sainte-Eulalie Gironde

2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-19 18:00:00

Sainte-Eulalie

Gironde

Sainte-Eulalie

EUR Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des châteaux de la presqu’île, le Château de Chelivette sera ouvert le samedi 18 et le dimanche 19 mars. Une exposition de tableaux et sculptures en association avec la galerie “Fine Art collection” sera organisée, ainsi que des visites-dégustations, une sensibilisation à la biodynamie et une petite restauration.

+33 5 56 21 99 29 Château de Chelivette

Château de Chelivette

Sainte-Eulalie

