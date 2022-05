Journées Portes ouvertes au Champagne H. David Heucq Fleury-la-Rivière Fleury-la-Rivière Catégories d’évènement: 51480

Fleury-la-Rivière 51480 Venez passer un moment convivial à l’occasion des journées portes ouvertes du Champagne Henri David Heucq. Profitez d’un buffet-concert ! Vous retrouverez également vos producteurs préférés :

– Les Délices D’Isabelle & des produits artisanaux du Gers

– Le Domaine Chaumard & leurs vins du Ventoux, huile d’olive… Découvrez les deux groupes qui vous accompagneront sur ces deux jours :

– Samedi : Nathalie’s Quartet revisite les grands standards de la variété française & anglo-saxonne, des années 50 à aujourd’hui.

– Dimanche : Couleur Bossa vous invite au voyage grâce aux rythmes de la Bossa Nova, venue tout droit du brésil, mais pas seulement… Informations et réservations par téléphone ou par mail. contact@davidheucq.com +33 3 26 58 47 19 http://www.davidheucq.fr/

