Le CEM fera sa « Fête de la Musique » avec quelques jours d’avance, histoire de permettre au public de profiter d’un samedi après-midi que l’on espère ensoleillé, pour suivre cette joyeuse injonction : « Faites de la musique » !

Au programme, dès 14h et jusqu’à 17h, l’ouverture au public des salles de cours (batterie, guitare, basse, piano, chant, éveil) avec une équipe pédagogique sur place pour présenter les instruments et activités d’éveil. En parallèle, des salles d’ateliers permettront aux visiteurs d’essayer la pratique instrumentale en groupe. Laissez-vous guider, nos encadrants sont de vrais pros et vous serez surpris de voir qu’en un tournemain, vous vous prendrez au jeu et vous vous découvrirez peut-être, sûrement, une âme et une aptitude de musicien.

Parallèlement à ces propositions, Le CEM mettra à disposition d’un certain nombre d’ateliers d’élèves, la placette sise en extérieur (sous réserve des conditions météorologiques), face à son centre de formation professionnelle. En outre, des visites intitulées « Visite ma porte » seront proposées. Elles relatent l’histoire des musiques actuelles avec pour support les portes de nos salles de cours, réalisées par l’artiste Riff Reb’s.

Notre Bar flambant neuf sera évidemment ouvert ; l’occasion de se détendre autour d’un verre en attendant le concert piano/voix des professeurs du CEM, programmé sous la casquette du patio. Revivre enfin un moment de convivialité musicale partagé !

L’entrée est bien sûr libre et gratuite : vous êtes toutes et tous, petits et grands bien cordialement invités et bienvenus.

