du samedi 25 septembre au dimanche 26 septembre à sous les Arches – boulevard Garibaldi

Le temps d’un weekend, vous êtes convié.e.s à plonger dans l’univers de ces créateurs contemporains venant des quatre coins du monde. Laissez- vous transporter d’un univers à un autre en explorant les ateliers et approchez la création dans son environnement le plus personnel. Vous pourrez ainsi appréhender les sources d’inspiration des artistes et vous familiariser avec les différentes méthodes de travail propres à chacun.e. Venez découvrir les lieux de travail des 18 artistes résidents. sous les Arches – boulevard Garibaldi boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T20:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00

