Journées Portes Ouvertes "Association de Mise en Valeur du Château de Coucy" Coucy-le-Château-Auffrique

Coucy-le-Château-Auffrique

Journées Portes Ouvertes “Association de Mise en Valeur du Château de Coucy” Coucy-le-Château-Auffrique, 1 mai 2022, Coucy-le-Château-Auffrique. Journées Portes Ouvertes “Association de Mise en Valeur du Château de Coucy” Coucy-le-Château-Auffrique

2022-05-01 – 2022-05-01

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique À l’occasion des 50 ans, venez découvrir les différentes activités de l’AMVCC le dimanche 1er mai de 10h00 à 17h00. Programme de la journée :

Visites libres autour de l’histoire de l’AMVCC

Projection de souvenirs (films, photos)

Exposition de costumes créés par les couturières

Animations par la Seigneurie de Coucy

Démonstrations de taille de pierre et de forge

Coucy-le-Château-Auffrique

dernière mise à jour : 2022-04-08

