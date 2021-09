Journées portes ouvertes Afpa Mornac AFPA, 16 septembre 2021, Mornac.

Une large gamme de formations qualifiantes, modularisables (compatibles CPF) adaptées aux besoins des personnes demandeuses d’emploi ou salariées pour accéder à un emploi durable, se perfectionner, ou se reconvertir. QUELQUES EXEMPLES: • Une offre de formation diversifiée dans les métiers du bâtiment dans le gros oeuvre et le second oeuvre avec un pôle énergie offrant une large gamme de produits de formation aux métiers du chauffage et de la clima-sation qui intégrent les technologies liées aux énergies renouvelables. • Un pôle industrie dynamique proche des entreprises avec un collectif de formateurs qui intervient régulièrement en entreprise. Une offre de forma-ons de niveaux 4 et 3 aux métiers de la maintenance et de la production industrielle dans un cadre reconstituant les situations professionnelles. **.**Une offre de formation diversifiée dans les métiers de l’informatique, comptabilité… À l’Afpa d’ANGOULEMES, 30 collaborateurs pour vous former et vous accompagner durant votre parcours 655 stagiaires formés dont : 361 demandeurs d’emploi 294 salariés 150 femmes 24 809 repas servis 10 986 nuitées assurées

Entrée libre

Découverte des formations et de nos plateaux techniques toute la journée

