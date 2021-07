Orléans 2 rue charles de coulomb 45100 Orléans la Source Loiret, Orléans Journées Portes Ouvertes AFEC 2 rue charles de coulomb 45100 Orléans la Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L’AFEC Orléans organise ses portes ouvertes ! Venez nous rencontrer pour échanger sur nos formations en continue ou en alternance dans différents secteurs : * Sanitaire et social – Services à la personne * Commerce – Vente * Comptabilité, Gestion – Assistanat Rendez-vous n°1 le Vendredi 09 Juillet de 13h30 à 17h00 dans notre CFA : **2 rue Charles de Coulomb, 45100 Orléans la source** Puis Rendez-vous n°2 le Samedi 10 Juillet de 9h00 à 12h30 dans notre centre de formation : **21 rue des Murlins, 45000 Orléans** Inscrivez-vous !

Vous cherchez une formation en alternance ou en continue dans les secteurs du sanitaire et social / Commerce et vente / Comptabilité, gestion et assistanat ? Venez nous rencontrer lors de nos JPO !

