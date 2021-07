Bédarieux Bédarieux Bédarieux, Hérault JOURNEES PORTES OUVERTES AERODROME DE BEDARIEUX – 14 ET 15 AOUT 2021 Bédarieux Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Hérault

JOURNEES PORTES OUVERTES AERODROME DE BEDARIEUX – 14 ET 15 AOUT 2021 Bédarieux, 14 août 2021-14 août 2021, Bédarieux. JOURNEES PORTES OUVERTES AERODROME DE BEDARIEUX – 14 ET 15 AOUT 2021 2021-08-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-15 19:00:00 19:00:00

Bédarieux Hérault Bédarieux JOURNEES PORTES OUVERTES AERODROME DE BEDARIEUX – 14 et 15 AOUT 2021

De 10H à 19H

Démonstrations, baptême de l’air… Possibilité de faire des vols découverte et vols d’initiation en avion et ULM, simulateur de vol.

Contact : 06.41.77.62.82 JOURNÉES PORTES OUVERTES AÉRODROME DE BEDARIEUX – 14 et 15 AOUT 2021

De 10H à 19H

Démonstrations, baptême de l’air… Possibilité de faire des vols découverte et vols d’initiation en avion et ULM, simulateur de vol.

Contact : 06.41.77.62.82 +33 6 23 36 93 76 JOURNEES PORTES OUVERTES AERODROME DE BEDARIEUX – 14 et 15 AOUT 2021

De 10H à 19H

Démonstrations, baptême de l’air… Possibilité de faire des vols découverte et vols d’initiation en avion et ULM, simulateur de vol.

Contact : 06.41.77.62.82 dernière mise à jour : 2021-07-17 par OT DU GRAND ORB Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bédarieux, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Bédarieux Adresse Ville Bédarieux lieuville 43.63723#3.14556