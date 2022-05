Journées portes ouvertes à Mons La Graveyre Cambes, 21 mai 2022, Cambes.

Journées portes ouvertes à Mons La Graveyre Cambes

2022-05-21 – 2022-05-22

Cambes Gironde Cambes

0 0 EUR Venez nous rencontrer au cours d’un week-end festif à Mons La Graveyre à Cambes lors de nos prochaines portes ouvertes.

Au programme de ce week-end:

– Exposition tout le week-end Christophe “Hans” Mouginot, un artiste entre surf et yoga et clichés du photographe “Lagriffe” (artiste photographe spécialisé dans le surf).

– Le samedi RAGA traiteur local et de saison vous propose un déjeuner au milieu des vignes (sur réservation)

– Le samedi concert à 16h : Robert & Mitchum

– Le dimanche jusqu’à 13h, le marché de producteur prendra place dans la cour.

– Le dimanche à 11h, ballade dans le vignoble afin de découvrir et parcourir les vignes bio et en biodynamie et comprendre ainsi notre modèle agricole.

Et bien sûr tout le week-end, dégustation et vente des vins du domaine.

+33 6 08 35 76 59

Mons la Graveyre

Cambes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par