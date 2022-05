Journées portes ouvertes à l’asinerie Francilianes Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne Catégories d’évènement: Chennevières-sur-Marne

Val-de-Marne

Journées portes ouvertes à l’asinerie Francilianes Asinerie Francilianes, 18 juin 2022, Chennevières-sur-Marne. Journées portes ouvertes à l’asinerie Francilianes

du samedi 18 juin au dimanche 19 juin à Asinerie Francilianes

Lors de cette porte-ouverte vous touverez : – une exposition sur l’âne – une exposition sur les races d’ânes – une exposition de materiel équin (selles, filet, materiels de traction…) Vous pourrez profiter : – d’un espace avec les ânes : carresser et brosser les ânes – d’un espace de jeux sur les ânes : puzzle, jeux de societé, livres…. – un accès à la boutique pour vos achats de jeux et jouets sur l’âne, des cosmétiques et savons au lait d’anesse, de lait d’anesse cru et surgelé – une balade libre et agréable sur toute la Plaine des Bordes N’oubliez pas de poser vos questions sur les sujets qui vous passionnent comme : – le bio – l’élevage – la traite, le lait – les ânes, les ânesses, les ânons – la ferme pédagogique -…

Accès libre

Une porte ouverte de l’asinerie pour voir, parler, discuter sur l’âne, le bio, l’écologie, nos pratiques… Asinerie Francilianes 86 rue des Bordes 94430 Chennevières-sur-Marne Chennevières-sur-Marne Bois l’Abbé Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chennevières-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Asinerie Francilianes Adresse 86 rue des Bordes 94430 Chennevières-sur-Marne Ville Chennevières-sur-Marne lieuville Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne Departement Val-de-Marne

Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chennevieres-sur-marne/

Journées portes ouvertes à l’asinerie Francilianes Asinerie Francilianes 2022-06-18 was last modified: by Journées portes ouvertes à l’asinerie Francilianes Asinerie Francilianes Asinerie Francilianes 18 juin 2022 Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne Chennevières-sur-Marne

Chennevières-sur-Marne Val-de-Marne