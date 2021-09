Clermont-Ferrand Résidence Les Tilleuls - Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Journées portes ouvertes à la résidence Les Tilleuls Résidence Les Tilleuls – Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Journées portes ouvertes à la résidence Les Tilleuls Résidence Les Tilleuls –, 15 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Journées portes ouvertes à la résidence Les Tilleuls

Résidence Les Tilleuls -, le vendredi 15 octobre à 09:00

Journée portes ouvertes : * Visite de L’agence ; * Discussion autour de l’architecture ; * Présentation de projets.

Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture Résidence Les Tilleuls – 1, Square de CACHOLAGNE – 63100 CLERMONT-Ferrand Clermont-Ferrand La Plaine Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Résidence Les Tilleuls - Adresse 1, Square de CACHOLAGNE - 63100 CLERMONT-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Résidence Les Tilleuls - Clermont-Ferrand