Arles Bouches-du-Rhône Sentier d’1,5 km, observatoires et plateformes d’observations vous permettront de voir évoluer discrètement les oiseaux de les marais. La Capelière, lieu d’accueil de la Réserve Nationale de Camargue, vous ouvre ses portes : exposition sur les milieux naturels camarguais. camargue-rn@espaces-naturels.fr +33 4 90 97 00 97 http://www.snpn.com/reservedecamargue Sentier d’1,5 km, observatoires et plateformes d’observations vous permettront de voir évoluer discrètement les oiseaux de les marais. La Capelière – Société Nationale de Protection de la Nature – Réserve Nationale de Camargue La Capelière – C 134 de Fiélouse Arles

