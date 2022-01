Journées portes ouvertes à la Capelière – Réserve Naturelle Nationale de Camargue Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Journées portes ouvertes à la Capelière – Réserve Naturelle Nationale de Camargue Arles, 5 février 2022, Arles. Journées portes ouvertes à la Capelière – Réserve Naturelle Nationale de Camargue La Capelière – Société Nationale de Protection de la Nature – Réserve Nationale de Camargue La Capelière – C 134 de Fiélouse Arles

2022-02-05 – 2022-02-06 La Capelière – Société Nationale de Protection de la Nature – Réserve Nationale de Camargue La Capelière – C 134 de Fiélouse

Arles Bouches-du-Rhône La Capelière, lieu d’accueil de la Réserve Nationale deCamargue, vous ouvre ses portes : exposition sur les milieux naturels camarguais, sentier d’1,5 km, observatoires et plateformes d’observations qui vous permettront de voir évoluer discrètement les oiseaux de les marais. camargue-rn@espaces-naturels.fr +33 4 90 97 00 97 http://www.snpn.com/reservedecamargue La Capelière, lieu d’accueil de la Réserve Nationale deCamargue, vous ouvre ses portes : exposition sur les milieux naturels camarguais, sentier d’1,5 km, observatoires et plateformes d’observations qui vous permettront de voir évoluer discrètement les oiseaux de les marais. La Capelière – Société Nationale de Protection de la Nature – Réserve Nationale de Camargue La Capelière – C 134 de Fiélouse Arles

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse La Capelière - Société Nationale de Protection de la Nature - Réserve Nationale de Camargue La Capelière - C 134 de Fiélouse Ville Arles lieuville La Capelière - Société Nationale de Protection de la Nature - Réserve Nationale de Camargue La Capelière - C 134 de Fiélouse Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Journées portes ouvertes à la Capelière – Réserve Naturelle Nationale de Camargue Arles 2022-02-05 was last modified: by Journées portes ouvertes à la Capelière – Réserve Naturelle Nationale de Camargue Arles Arles 5 février 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône